إصابة واعتقال العشرات وتفجير مبان باقتحام الاحتلال نابلس ومناطق بالضفة

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نابلس- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني امس بإصابة شاب بجروح خطيرة والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، كما اعتقلت العشرات من الفلسطينيين خلال عمليات دهم بالضفة الغربية.كما أشار إلى أن طواقمه تعاملت مع أكثر من 80 شخصا بالاختناق في نابلس بعد استهدافهم من القوات الإسرائيلية بقنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك أثناء توغل قوة إسرائيلية بالمنطقة الشرقية من المدينة لتأمين اقتحام مستوطنين قبر يوسف الذي يقع ضمن منطقة تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -عن مركز الإسعاف والطوارئ في نابلس- أن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف، ومنعتها من الوصول إلى الشاب المصاب قبل أن تعتقله.في غضون ذلك، فجرت قوات الاحتلال شقة سكنية مملوكة لعائلة عبد الله أبو شلال، ومقرا لحركة "فتح" خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس.واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، كما وقع اشتباك بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب الموقع، وقد ألقى مقاومون فلسطينيون عبوات متفجرة على آليات إسرائيلية واشتبكوا معها.ويقتحم المستوطنون اليهود بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات في "مقام يوسف" تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام.وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما، يدعى يوسف دويكات.وتشهد الضفة الغربية توترا شديدا، إذ تقتحم القوات الإسرائيلية مدنا وبلدات وتقتل خلالها فلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار عمليات هدم المنازل والاعتقالات.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، 23 فلسطينيا من الضفة وقطاع غزة.كما اختطفت من بلدة قطنة شمال غرب القدس، قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، ثلاثة أشقاء من أمام أحد المخابز.ومن قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال الصيادين شابين، بعد مهاجمة مركبهما في بحر غزة والاستيلاء عليه.الى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، بوقف العمل والبناء في منزل وطريق ومنشآت أخرى شرق يطا جنوب الخليل.وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديرات شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في منزل لفلسطيني.وأشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت مجلس قروي خلة الميه بوقف العمل في الطريق الذي يربط منطقتي الارفاعية والديرات، ويخدم عددا كبيرا من سكان تلك المنطقة.ونوه إلى أن سلطات الاحتلال ومجموعات المستوطنين صعدت في الآونة الآخيرة اعتداءاتها اليومية بحق الأهالي في قرى يطا والمسافر، من خلال هدم المساكن، والمنشآت، وتدمير البنية التحتية، وحرمانهم من البناء، ومياه الشرب، والكهرباء، والطرق، وغيرها من مقومات الحياة الأساسية.من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي العبث بالأمن والاستقرار ستؤدي إلى تفجر الأوضاع، وخروج الأمور عن السيطرة، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته وحدها.وأضاف، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة مستمرة في سياساتها الهادفة إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر، عبر الاستمرار في سياسة اجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، التي كان آخرها مدينتا أريحا ونابلس، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة العشرات، وتدمير منازل وممتلكات.وقال أبو ردينة، إن الإدارة الأميركية تعلم جيدا أن الاستمرار في هذه السياسة الإسرائيلية من قتل واجتياح واقتحام للمسجد الأقصى المبارك، واستيطان وغيرها من الإجراءات أحادية الجانب، كفيل بتفجير الأوضاع وعدم السيطرة عليها، لذلك عليها أن تتدخل وفورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي الساعي إلى تدمير كل شيء.وأضاف، طريق السلام واضح يتمثل في الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وإلا فإن البديل هو المزيد من العنف والتصعيد الذي لا يمكن للمنطقة والعالم تحمل نتائجه الكارثية.وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، يقوض الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأدانت الخارجية في بيان صحفي امس، انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وكان آخرها الاقتحام الهمجي لمدينة نابلس بحجة تسهيل اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف في المنطقة الشرقية في نابلس.وحذرت من خطورة التصعيد الحاصل في اعتداءات مليشيات المستوطنين وهجماتهم المتواصلة على البلدات والقرى الفلسطينية التي بدأت تأخذ طابعا منظما، وتتبع أساليب عدوانية أكثر عنفا، عبر تكرار عمليات إطلاق الرصاص الحي على الأهالي وإشعال المزيد من الحرائق، بشكل بات يهدد تفجير ساحة الصراع.وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية المباشرة عن وجود تلك المليشيات وإرهابها وجرائمها، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاهتمام وإدراك خطورة تلك المليشيات وممارسة أوسع ضغط على حكومة الاحتلال، لإجبارها على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، ولجم مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها، ووضعها على قوائم الإرهاب وملاحقتها قانونيا.-(وكالات)