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الإثنين 01 كانون الثاني 2024
10:17 م
إصابة 11 جنديا إسرائيليا في معركة بشمال غزة
إصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي
ذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 11 جنديا -جراح اثنين منهم خطيرة- أصيبوا في معركة قُتل فيها جندي شمال غزة اليوم الاثنين.-(وكالات)
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