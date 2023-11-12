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الأحد 12 تشرين الثاني 2023
9:33 م
إصابة 14 إسرائيليا باستهداف صاروخي على حدود لبنان
اصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي
قالت هيئة إسعاف الاحتلال الإسرائيلي بأن طواقمها نقلت 14 إسرائيليا أصيبوا باستهداف صاروخي قرب دوفيف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.-(وكالات)
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