الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 18 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة

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إصابة 18 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 18 عسكريا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح طفيفة خلال اقتحام مخيم جنين صباح اليوم.اضافة اعلان
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