إصابة 18 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 18 عسكريا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح طفيفة خلال اقتحام مخيم جنين صباح اليوم.