إصابة 3 إسرائيليين في عسقلان

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين في عسقلان جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الأحد.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صاروخا سقط في المدينة، والآخر أسقطته القبة الحديدية.