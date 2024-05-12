الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 3 إسرائيليين في عسقلان

الاسعاف الاسرائيلي
الاسعاف الاسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين في عسقلان جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الأحد.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صاروخا سقط في المدينة، والآخر أسقطته القبة الحديدية.اضافة اعلان
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