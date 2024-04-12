إصابة 3 صحفيين إثر قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

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أصيب ثلاثة صحفيين بجراح، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم، في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة.وقالت مصادر فلسطينية، إن القصف الإسرائيلي أدى لإصابة كل من الصحفيين سامي برهوم وأحمد حرب وسامي شحادة الذي بُترت قدمه.