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الجمعة 12 نيسان 2024
3:11 م
إصابة 3 صحفيين إثر قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة
صحفيو غزة.. شهادات مؤثرة يرويها مراسلون من مرمى النيران
أصيب ثلاثة صحفيين بجراح، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم، في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن القصف الإسرائيلي أدى لإصابة كل من الصحفيين سامي برهوم وأحمد حرب وسامي شحادة الذي بُترت قدمه.
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