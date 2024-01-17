الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 35 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة

أحد أفراد الجيش الإسرائيلي
أحد أفراد الجيش الإسرائيلي
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 35 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان

وبذلك، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين المعترف بهم إلى 525 منذ السابع من تشرين الأول 2023، من بينهم 195 جنديا لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية في 26 من الشهر نفسه.

وأعلنت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، في افتتاحيتها قبل أيام، عن حجم المشكلة التي تواجهها "إسرائيل" بتعاظم عدد الجرحى لديها، بدءًا من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثمّ في الحرب الجارية أحداثها في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.

وجاء في الصحيفة أن "أكثر من 6 آلاف من عناصر المؤسسة الأمنية والعسكرية، بما فيها الجيش والشرطة، أصيبوا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) في هجمات في ذلك اليوم المروع، وفي الحرب التي تلت ذلك في غزة مع حماس وفي الشمال مع حزب الله".

وأضافت الصحيفة أنه "بعد شهر واحد فقط من الحرب أبلغت وزارة الصحة الكنيست أنّ إسرائيل ليست مستعدّة للتعامل مع العدد الهائل من الأشخاص والعسكريين والمدنيين الذين أصيبوا في الحرب، إلى جانب العدد المعتاد من المرضى الذين يتنقلون عبر النظام الطبي".

وقبل ذلك، كشف موقع "والا" الإخباري العبري مساء الجمعة، إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا. (وكالات)
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