الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 4 مواطنين بينهم ضابط إسعاف إثر اعتداء الاحتلال عليهم جنوب جنين

الاحتلال يمنع الإسعاف
الاحتلال يمنع الإسعاف
أصيب أربعة مواطنين بينهم ضابط إسعاف، الليلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح في قرية فحمة جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت فحمة، وانتشرت داخل أحياء القرية، وداهمت أكثر من 10 منازل، وحطمت محتوياتها واعتدت على ساكنيها بالضرب، حيث نكّلت بضابط إسعاف بلدة عرابة عماد عز الدين، كما نكّلت واعتدت بالضرب المبرح على الشبان عدي جهاد صعابنة، محمد أحمد صعابنة وسعيد عوض صعابنة، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وجرى نقلهم إلى المركز الصحي في القرية.اضافة اعلان
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال حوّلت داهمت منزلي المواطنين أديب محمود نواصرة ومحمد فريد صباعنة، وحولت سطحيهما إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما حطمت زجاج عدة مركبات، ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي للقرية ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين، وقرى دير أبو ضعيف وفقوعة والجلمة وعرانة شمال شرق المدينة، وشنت حملات مداهمة وتمشيط واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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