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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
9:02 م
إصابة 5 من جنود الاحتلال بمسيّرة وصاروخ من لبنان
إصابات في جنود الاحتلال
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 5 جنود جراء استهدافهم بمسيّرة وصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنهم يشنون غارات على أهداف لحزب الله ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان.-(وكالات)
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