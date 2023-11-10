الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 5 من جنود الاحتلال بمسيّرة وصاروخ من لبنان

إصابات في جنود الاحتلال
إصابات في جنود الاحتلال
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 5 جنود جراء استهدافهم بمسيّرة وصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنهم يشنون غارات على أهداف لحزب الله ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان.-(وكالات)اضافة اعلان
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