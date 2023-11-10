إصابة 5 من جنود الاحتلال بمسيّرة وصاروخ من لبنان

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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 5 جنود جراء استهدافهم بمسيّرة وصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنهم يشنون غارات على أهداف لحزب الله ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان.-(وكالات)