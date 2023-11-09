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الخميس 09 تشرين الثاني 2023
4:58 م
إصابة 7 إسرائيليين إثر انفجار قوي في إيلات
دخان متصاعد في إيلات
صدر دوي انفجار قوي في مدينة إيلات على البحر الأحمر، اليوم الخميس.
ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع انفجار إيلات على أنه "حدث أمني".
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من جانبها، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن طواقمها قدمت العلاج لـ7 إسرائيليين في إيلات أصيبوا بالهلع إثر الانفجار الذي هز المدينة.
انفجار
ايلات
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