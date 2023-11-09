الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 7 إسرائيليين إثر انفجار قوي في إيلات

دخان متصاعد في إيلات
دخان متصاعد في إيلات
صدر دوي انفجار قوي في مدينة إيلات على البحر الأحمر، اليوم الخميس.

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع انفجار إيلات على أنه "حدث أمني".اضافة اعلان

من جانبها، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن طواقمها قدمت العلاج لـ7 إسرائيليين في إيلات أصيبوا بالهلع إثر الانفجار الذي هز المدينة.
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