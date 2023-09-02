الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

المقدسيون يؤكدون تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني ورفض الرقابة الإسرائيلية على مدارس القدس

إضراب بالقدس احتجاجا على إجراءات التهويد

مدرسة مقدسية ترفع يافطة كتب عليها "نرفض استلام منهاج المعارف الإسرائيلية" خلال إضراب شامل لمدارس القدس أمس-(وكالات)
مدرسة مقدسية ترفع يافطة كتب عليها "نرفض استلام منهاج المعارف الإسرائيلية" خلال إضراب شامل لمدارس القدس أمس-(وكالات)
عمان- نفذ المقدسيون إضرابا شاملا أمس في عدة مدارس بمدينة القدس المحتلة، رفضا لقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية بحق المدارس الفلسطينية، معلنين، في وقفات احتجاجية، تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني ومناهضتهم لسياسة الاحتلال بتهويد التعليم وتغيير هوية ومعالم المدينة.اضافة اعلان
وأغلقت المنشآت التعليمية والمحال التجارية والمرافق العامة أبوابها التزاما بالإضراب الشامل الذي عم القدس المحتلة، فيما نفذ المقدسيون أنشطة احتجاجية في بلدة "جبل المكبر" بالمدينة، رفضا لقرارات الاحتلال العنصرية والتهويدية بحق المدارس الفلسطينية.
جاء ذلك ردا على مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي مؤخرا على مشروع قانون يهدف إلى زيادة الرقابة من جانبه على المدارس والمعلمين في القدس المحتلة، كمقدمة لمنع تدريس المنهاج الفلسطيني وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية المزيفة.
وندد الفلسطينيون، خلال الوقفة الاحتجاجية بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المدارس المقدسية، إلى جانب التضييق المستمر على الفلسطينيين وأبنائهم، مؤكدين على ضرورة حماية المنهاج الفلسطيني الوطني، لمواجهة تهويد التعليم في القدس.
يأتي ذلك في ظل محاولات الاحتلال الحثيثة لتهويد المنهاج التعليمي الفلسطيني، وخاصة في مدارس مدينة القدس المحتلة، واستهداف كل ما هو فلسطيني لطرده من أرضه ووطنه، ومواصلة التضييق على المدارس الفلسطينية في القدس، واستهداف عقول الطلبة عبر مساعي فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية ومنع تدريس المنهاج الفلسطيني.
وأكدت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر، أن الإضراب مستمر حتى تستجيب سلطات الاحتلال إلى مطالبهم المشروعة، بعدم التدخل في المدارس المقدسية ووقف محاولات فرض المناهج الإسرائيلية مقابل تغيير المناهج الفلسطينية، بالإضافة إلى تقديم خطة عمل مستقبلية لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، وإغلاق المباني المستأجرة التي لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة.
ودعا الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، إلى دعم صمود المقدسيين في مواجهة مخططات "أسرلة" التعليم وتغيير وعي الأجيال.
وأوضح حمادة أن الاحتلال يستهدف الإنسان المقدسي في التعليم، إلى جانب حربه ضد المسجد الأقصى المبارك والأحياء المقدسية.
في غضون ذلك؛ لم تقتصر انتهاكات الاحتلال ضد القدس المحتلة للتعليم فقط؛ إذ أفادت شبكة "القسطل" الفلسطينية الإخبارية، بأن أربعة مقدسيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، كما تم اعتقال نحو 144 آخرين، بينهم 19 قاصرا.
وأوضحت الشبكة الفلسطينية، في تقريرها لها أمس، أن قوات الاحتلال صعدت خلال الشهر الماضي، من وتيرة اعتداءاتها على المقدسيين من خلال ضربهم واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن نحو 3892 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، وأدوا الصلوات والطقوس المزعومة علنية. 
كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارات بالإبعاد عن القدس و"الأقصى" بحق 23 مقدسيا، وأصدرت 7 أحكام بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينهم 5 فتيان، و6 أحكام بالاعتقال الإداري.
وبالنسبة لعمليات الهدم، أوضحت "القسطل" أن أكثر من 12 عائلة مقدسية حرمتها آليات الاحتلال مساكنها ومصادر رزقها، كما أجبرت سلطات الاحتلال بعضهم على هدم منازلهم وتهجير السكان وطردهم من مدينتهم.
ورصد التقرير أكثر من 36 نقطة تماس متكررة مواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق القدس وبلداتها، منها: العيساوية، صور باهر، سلوان، حي الشيخ جراح، جبل المكبر والطور.
وفي نفس السياق؛ أكد الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أهمية موقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، والتي أدانت فيها انتهاكات حكومة الاحتلال الجسيمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني واستخدامها لجريمة "العقاب الجماعي" على نطاق واسع".
ودعا القانوع، في تصريح له أمس، "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتجريم الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة، ومحاسبة قادته على جرائمهم الموثقة في عشرات التقارير الأممية والدولية، وإنصاف الشعب الفلسطيني عبر دعم تطلعاته الوطنية المشروعة في التحرر والاستقلال".
اوكرانيا وروسيا

روسيا تفعل صواريخها الإستراتيجية وأوكرانيا تطور أسلحة بعيدة المدى 02 أيلول 2023

مع توالي الانقلابات.. ما خيارات فرنسا لمواجهة الغضب الأفريقي؟-(وكالات)

مع توالي الانقلابات.. ما خيارات فرنسا لمواجهة الغضب الأفريقي؟ 02 أيلول 2023

بعد تجدد التظاهرات بالسويداء.. مقتل 18 جنديا سوريا بمواجهات مع النصرة

بعد تجدد التظاهرات بالسويداء.. مقتل 18 جنديا سوريا بمواجهات مع النصرة 02 أيلول 2023

آليات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا-(وكالات)

الاحتلال يصعد ضد الأسرى ويقلص زياراتهم 02 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
170 جريحا بصدامات بين إريتريين ورجال الشرطة في تل أبيب-(وكالات)

170 جريحا بصدامات بين إريتريين ورجال الشرطة في تل أبيب

منذ4 ساعة
رئيس اتحاد يهود ليبيا

رئيس اتحاد يهود ليبيا: إسرائيليون زاروا طرابلس مؤخرا

منذ4 ساعة
قوات سورية الديمقراطية (قسد)- وكالات

اتساع دائرة المعارك بدير الزور بعد انضمام عشائر عربية لمقاتلة قوات "قسد"

منذ4 ساعة
عامان على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان-(وكالات)

عامان على الانسحاب الأميركي والأوضاع تزاداد سوءا في أفغانستان

منذ4 ساعة
عناصر شرطة إسرائيلية يضربون أحد المحتجين الإريتيريين

إريتريون يشعلون شوارع تل أبيب.. عشرات الإصابات الخطيرة

منذ11 ساعة
xn2wl

تصريحات نارية لوزيرة بلجيكية.. تثير أزمة دبلوماسية مع إسرائيل

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 