إضراب بالقدس احتجاجا على إجراءات التهويد

نادية سعد الدين

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عمان- نفذ المقدسيون إضرابا شاملا أمس في عدة مدارس بمدينة القدس المحتلة، رفضا لقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية بحق المدارس الفلسطينية، معلنين، في وقفات احتجاجية، تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني ومناهضتهم لسياسة الاحتلال بتهويد التعليم وتغيير هوية ومعالم المدينة.وأغلقت المنشآت التعليمية والمحال التجارية والمرافق العامة أبوابها التزاما بالإضراب الشامل الذي عم القدس المحتلة، فيما نفذ المقدسيون أنشطة احتجاجية في بلدة "جبل المكبر" بالمدينة، رفضا لقرارات الاحتلال العنصرية والتهويدية بحق المدارس الفلسطينية.جاء ذلك ردا على مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي مؤخرا على مشروع قانون يهدف إلى زيادة الرقابة من جانبه على المدارس والمعلمين في القدس المحتلة، كمقدمة لمنع تدريس المنهاج الفلسطيني وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية المزيفة.وندد الفلسطينيون، خلال الوقفة الاحتجاجية بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المدارس المقدسية، إلى جانب التضييق المستمر على الفلسطينيين وأبنائهم، مؤكدين على ضرورة حماية المنهاج الفلسطيني الوطني، لمواجهة تهويد التعليم في القدس.يأتي ذلك في ظل محاولات الاحتلال الحثيثة لتهويد المنهاج التعليمي الفلسطيني، وخاصة في مدارس مدينة القدس المحتلة، واستهداف كل ما هو فلسطيني لطرده من أرضه ووطنه، ومواصلة التضييق على المدارس الفلسطينية في القدس، واستهداف عقول الطلبة عبر مساعي فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية ومنع تدريس المنهاج الفلسطيني.وأكدت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر، أن الإضراب مستمر حتى تستجيب سلطات الاحتلال إلى مطالبهم المشروعة، بعدم التدخل في المدارس المقدسية ووقف محاولات فرض المناهج الإسرائيلية مقابل تغيير المناهج الفلسطينية، بالإضافة إلى تقديم خطة عمل مستقبلية لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، وإغلاق المباني المستأجرة التي لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة.ودعا الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، إلى دعم صمود المقدسيين في مواجهة مخططات "أسرلة" التعليم وتغيير وعي الأجيال.وأوضح حمادة أن الاحتلال يستهدف الإنسان المقدسي في التعليم، إلى جانب حربه ضد المسجد الأقصى المبارك والأحياء المقدسية.في غضون ذلك؛ لم تقتصر انتهاكات الاحتلال ضد القدس المحتلة للتعليم فقط؛ إذ أفادت شبكة "القسطل" الفلسطينية الإخبارية، بأن أربعة مقدسيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، كما تم اعتقال نحو 144 آخرين، بينهم 19 قاصرا.وأوضحت الشبكة الفلسطينية، في تقريرها لها أمس، أن قوات الاحتلال صعدت خلال الشهر الماضي، من وتيرة اعتداءاتها على المقدسيين من خلال ضربهم واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن نحو 3892 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، وأدوا الصلوات والطقوس المزعومة علنية.كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارات بالإبعاد عن القدس و"الأقصى" بحق 23 مقدسيا، وأصدرت 7 أحكام بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينهم 5 فتيان، و6 أحكام بالاعتقال الإداري.وبالنسبة لعمليات الهدم، أوضحت "القسطل" أن أكثر من 12 عائلة مقدسية حرمتها آليات الاحتلال مساكنها ومصادر رزقها، كما أجبرت سلطات الاحتلال بعضهم على هدم منازلهم وتهجير السكان وطردهم من مدينتهم.ورصد التقرير أكثر من 36 نقطة تماس متكررة مواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق القدس وبلداتها، منها: العيساوية، صور باهر، سلوان، حي الشيخ جراح، جبل المكبر والطور.وفي نفس السياق؛ أكد الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أهمية موقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، والتي أدانت فيها انتهاكات حكومة الاحتلال الجسيمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني واستخدامها لجريمة "العقاب الجماعي" على نطاق واسع".ودعا القانوع، في تصريح له أمس، "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتجريم الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة، ومحاسبة قادته على جرائمهم الموثقة في عشرات التقارير الأممية والدولية، وإنصاف الشعب الفلسطيني عبر دعم تطلعاته الوطنية المشروعة في التحرر والاستقلال".