إطلاق دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب

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دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وفي أسدود ومناطق واسعة شرقها.كما أفاد المراسل بإطلاق المقاومة دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب الكبرى، مشيرا إلى أن أكثر من 20 صاروخا أطلقت على دفعتين.وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".وذكرت مصادر إسرائيلية أن 35 صاروخا على الأقل أطلقت باتجاه تل أبيب، بينما قال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت وسط وجنوب إسرائيل.من جهة أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح واسعة النطاق لتحديد مواقع سقوط الصواريخ.وأضافت "على السكان البقاء قرب المناطق المحمية وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات".ومن ناحية أخرى، ذكر مراسل الجزيرة أن شظايا صاروخية سقطت في أسدود وهرتزليا وبتاح تكفا.