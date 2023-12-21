الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب

B9Iy3PWL1fVW2SyKoT5DSZgm57PX82CvHYkwynBG
إطلاق دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب
دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وفي أسدود ومناطق واسعة شرقها.
كما أفاد المراسل بإطلاق المقاومة دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب الكبرى، مشيرا إلى أن أكثر من 20 صاروخا أطلقت على دفعتين.اضافة اعلان
وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
وذكرت مصادر إسرائيلية أن 35 صاروخا على الأقل أطلقت باتجاه تل أبيب، بينما قال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت وسط وجنوب إسرائيل.
من جهة أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح واسعة النطاق لتحديد مواقع سقوط الصواريخ.
وأضافت "على السكان البقاء قرب المناطق المحمية وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات".
ومن ناحية أخرى، ذكر مراسل الجزيرة أن شظايا صاروخية سقطت في أسدود وهرتزليا وبتاح تكفا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
XtWhF-KM-1736x1157

القسام تستهدف جنودا إسرائيليين وتفجر دبابة ميركافا

منذ 28 دقيقة
394201

مصر: المساعدات مكدسة في رفح بسبب إجراءات التفتيش

منذ2 ساعة
2023-11-10T070242Z_705870806_RC2I84AU94L6_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-ANAESTHETICS

شهداء في مستشفى الشفاء نتيجة نقص الإمدادات الطبية

منذ3 ساعة
65834f1c4c59b74580000d94

تونس تشدد على وقف إطلاق النار في غزة

منذ12 ساعة
658370894c59b740bf4384d3

ترامب يدعو المحكمة العليا لرفض طلب المحقق الخاص بشأن النظر في حصانته

منذ13 ساعة
65836e094c59b743e1241af2

أوكرانيا.. انفجارات في العاصمة كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي

منذ13 ساعة
افكار و مواقف

فلسطين "ما بعد الحرب"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الفلسطينيون.. آلاف اللدغات والجحر واحد!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الموازنة" في النواب

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن.. أعداء وأشباه خصوم

سميح المعايطة |اليوم

التصعيد الإقليمي عبر تصدير الأزمات

مالك العثامنة |اليوم

غياب الصكوك والسندات الخضراء

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
 