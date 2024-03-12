إعلام أميركي عن بايدن: لا موعد بعد للقاء نتنياهو

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نقلت وسائل إعلام أميركية عن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ليس هناك موعد محدد بعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه لا خطط لدى بايدن لإلقاء خطاب أمام الكنيست حاليا.