الثلاثاء 12 آذار 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الثلاثاء 12 آذار 2024
4:39 ص
إعلام أميركي عن بايدن: لا موعد بعد للقاء نتنياهو
بايدن رفقة نتنياهو
نقلت وسائل إعلام أميركية عن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ليس هناك موعد محدد بعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه لا خطط لدى بايدن لإلقاء خطاب أمام الكنيست حاليا.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
مسؤولون أميركيون: بايدن فقد الثقة بنتنياهو
منذ 51 دقيقة
لابيد: عدد جنودنا لا يكفي لخوض حرب مع لبنان
منذ1 ساعة
تقرير استخباري أميركي: حماس باقية وحرب غزة لن تنتهي
منذ2 ساعة
الحوثيون بستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر
منذ2 ساعة
الحوثيون: عملياتنا ستتصاعد خلال شهر رمضان
منذ2 ساعة
شهيد بالغارة الإسرائيلية على بعلبك شرق لبنان
منذ4 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
مسؤولون أميركيون: بايدن فقد الثقة بنتنياهو
العرب والعالم
|
منذ 51 دقيقة
لابيد: عدد جنودنا لا يكفي لخوض حرب مع لبنان
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
إعلام أميركي عن بايدن: لا موعد بعد للقاء نتنياهو
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
تقرير استخباري أميركي: حماس باقية وحرب غزة لن تنتهي
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
الحوثيون بستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
الحوثيون: عملياتنا ستتصاعد خلال شهر رمضان
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
3 ملفات خطيرة في الحرب
ماهر أبو طير
|
اليوم
طلبة بـ"العاشر" لا يقرأون ولا يكتبون!
محمود الخطاطبة
|
اليوم
تكرار المشهد سنويا
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
كذبة الحلول العلمية والشراكات الإستراتيجية!
نضال المجالي
|
اليوم
هجوم رفح.. لا يكتمل العدوان والتهجير إلا به
سميح المعايطة
|
اليوم
المحتل تلميذ غبي
د.منذر الحوارات
|
اليوم
ترجمات
شركاء في الجريمة؟
ترجمات
|
منذ7 ساعة
الذنب والمسؤولية: حالة ألمانيا وإسرائيل
ترجمات
|
10 آذار 2024
الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)
ترجمات
|
10 آذار 2024
التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس
ترجمات
|
09 آذار 2024
الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط
ترجمات
|
09 آذار 2024
لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك
ترجمات
|
08 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان
رمضان كريم
منذ17 ساعة
رمضان
10 آذار 2024
آخر الشهر
09 آذار 2024
تحري هلال شهر رمضان
08 آذار 2024
عزائم رمضان
07 آذار 2024