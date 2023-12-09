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السبت 09 كانون الأول 2023
10:26 م
إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أن المعارك في خان يونس ستستمر شهرا إضافيا
نتنياهو وبايدن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن المعارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة ستستمر شهرا.
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