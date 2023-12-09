الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أن المعارك في خان يونس ستستمر شهرا إضافيا

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن المعارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة ستستمر شهرا.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
368337

بيان صادر عن حركة حماس

منذ 3 دقيقة
فلسطينيون في رفح بقطاع غزة بعضهم يحتمي وعائلته بخيمة وبعضهم يعيش بالعراء - (وكالات)

نازية الاحتلال تتفشى بكل بقعة من فلسطين

منذ2 ساعة
Untitled-1

ضراوة المقاومة الفلسطينية تربك الاحتلال وترفع خسائره

منذ2 ساعة
أرشيفية

منحة أسلحة جديدة للاحتلال.. واشنطن تتفتق كرما بعد "فيتو" إحباط وقف العدوان

منذ2 ساعة
الدمار في قطاع غزة -(وكالات)

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17700 شهيد

منذ4 ساعة
قتلى جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود وضباط في غزة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حرب تختلف عن سابقاتها

ماهر أبو طير |اليوم

في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات "موازنة" 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

مقاومة أم حماس؟

نضال المجالي |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات | منذ3 ساعة
مسيرات مساندة للقضية الفلسطينية في واشنطن، الولايات المتحدة - (المصدر)

اتّساع هوة الانقسام حول فلسطين

ترجمات | منذ3 ساعة
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 