إعلام عبري: أكثر من 100 قتيل اسرائيلي وألف جريح

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أعلنت وسائل إعلام “إسرائيلية” قبل قليل، أن عدد القتلى الإسرائيليين تجاوز الـ100 قتيل، في الهجوم العسكري الواسع الذي شنته فصائل المقاومة الإسلامية على مستوطنات ومعسكرات إسرائيلية في مناطق غلاف غزة.وقالت القناة 12 “الإسرائيلية” عن مقتل أكثر من 100 إسرائيلي، في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية.ولا تزال هذه الحصيلة أولية، حيث تتوقع مصادر مطلعة أن عدد القتلى يتجاوز الـ200، فيما يتجاوز عدد الجرحى أكثر من 1000، فضلًا عن عشرات الأسرى من جنود العدو الإسرائيلي والمستوطنين.وكانت فصائل المقاومة الإسلامية في فلسطين قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إطلاق عملية “طوفان الأقصى” في مناطق غلاف غزة، تمكنت خلالها من السيطرة بشكل كامل على 3 مستوطنات، من 7 لا تزال تجري فيها المعارك الطاحنة حتى اللحظة. إذاعة جيش الاحتلال: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 100 والمصابين إلى 1000 منذ صباح اليوم.