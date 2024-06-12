إعلام عبري: "إسرائيل" تسلمت رد حماس بشأن صفقة غزة

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وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن رد حركة حماس يرفض الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح الأسرى التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن.وادعى المسؤول الإسرائيلي، أن حماس غيرت كل العناصر الأساسية في الاقتراح، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن تحدث عن أخذ الاقتراح كما هو والتوقيع عليه وتنفيذه.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن مصادر عبرية لم تُسمّها، أن "حماس غيرت الاقتراح برمته.. المعنى واضح: الرفض".في المقابل، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن فريق التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس الموساد ديدي برنيع تلقى جواب حماس من رئيس وزراء قطر.وأضافت الهيئة: "بعد التدقيق في الجواب، تبين أن حماس عدّلت عددا من البنود داخل المقترح".من جهته، أكد البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "تدرس" الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة.وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين، إن واشنطن تلقت "الرد الذي سلمته حماس لقطر ومصر ونحن ندرسه راهنا".وأضاف أن من المفيد تلقي رد من حماس، مشيرا إلى أن واشنطن تعكف على تقييمه.وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تسليم الوسطاء المصريين والقطريين ردهما على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال بيان مشترك للحركتين، إن الرد "يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام".وأضاف البيان: "أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية".