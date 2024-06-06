 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: استقالة ممثل "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

ممثل الاحتلال في محكمة العدل الدولية بلاهاي القاضي أهارون باراك - (أرشيفية)
ممثل "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية بلاهاي القاضي أهارون باراك - (أرشيفية)
قالت وسائل إعلام عبرية، إن ممثل "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية بلاهاي القاضي أهارون باراك، أعلن استقالته لأسباب شخصية.

وأضافت، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ستقرر ما إذا كانت ستعين بديلًا للقاضي "باراك" كممثل لـ"إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أنه ستكون هناك مشاورات حول ذلك.اضافة اعلان

ومع إقامة جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في هولندا ضد "إسرائيل" باتهامها بارتكاب إبادة جماعية فى قطاع غزة؛ قررت "إسرائيل" إرسال كبار خبرائها القانونيين إلى لاهاي لمواجهة الاتهامات لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أحدهم ناجٍ من الهولوكوست ويدعى أهارون باراك.

وولد باراك (87 عامًا) عام 1936 في ليتوانيا، وكان صبيًا تم تهريبه في كيس من الحي اليهودي في مسقط رأسه كوفنو بليتوانيا عندما كان في الخامسة من عمره، وهاجر مع والديه إلى فلسطين عام 1947، أي قبل عام من إعلان "دولة الاحتلال".

وقال في تصريحات إنه أحد الناجين من الهولوكوست.

وشارك "باراك" في محادثات السلام بكامب ديفيد مع مصر عام 1978، وشغل منصب رئيس المحكمة العليا في "إسرائيل" من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006، وحكم في قضايا تتعلق بتعامل "إسرائيل" مع الفلسطينيين، وهو حاصل على شهادات فخرية من جامعات عريقة، منها جامعتا ييل وأكسفورد.

كما كان في قلب ضجة قانونية محلية شديدة الاستقطاب خلال العام الماضي، وكان صريحًا في معارضته لخطة "الإصلاح القضائي"، التي طرحتها الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، إذ عمل الأخير وحلفاؤه على تشويه سمعة باراك بينما كانوا يمضون قدمًا في خططهم لإصلاح القضاء. (القاهرة الإخبارية)
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