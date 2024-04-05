إعلام عبري: الدعم الأميركي لإسرائيل في خطر

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نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الدعم الأميركي لإسرائيل في خطر.جاء بعد ذلك إثر محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وصفت بالقاسية.