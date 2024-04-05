الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: الدعم الأميركي لإسرائيل في خطر

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الدعم الأميركي لإسرائيل في خطر.
جاء بعد ذلك إثر محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وصفت بالقاسية.اضافة اعلان
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