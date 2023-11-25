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السبت 25 تشرين الثاني 2023
5:16 م
إعلام عبري: المقاومة عاملت الأسرى بإنسانية
إعلام عبري: المقاومة عاملت الأسرى بإنسانية
نقل موقع "والا" العبري عن عائلات أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية يوم أمس، تصريحات هي الأولى من نوعها.
وقالوا أهالي الأسرى المفرج عنهم أمس: "إنهم لم يتعرضوا لأي اعتداء منذ احتجازهم وتعاملوا معهم في غزة بإنسانية ولم يمروا بقصص الرعب التي كنا نتخيل أنهم يعيشونها".
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