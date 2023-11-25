السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: المقاومة عاملت الأسرى بإنسانية

405546622_1370172383918883_3957125575565852114_n
إعلام عبري: المقاومة عاملت الأسرى بإنسانية
نقل موقع "والا" العبري عن عائلات أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية يوم أمس، تصريحات هي الأولى من نوعها.

وقالوا أهالي الأسرى المفرج عنهم أمس: "إنهم لم يتعرضوا لأي اعتداء منذ احتجازهم وتعاملوا معهم في غزة بإنسانية ولم يمروا بقصص الرعب التي كنا نتخيل أنهم يعيشونها".اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
YYYYY_YYYYYY_2_999899_original

الاحتلال يضيق على إسراء جعابيص قبل الإفراج المتوقع

منذ 4 دقيقة
a9653dd0-885b-11ee-a533-81ef28545c68

مصر: تلقينا إشارات إيجابية بشأن احتمال تمديد الهدنة بغزة

منذ 10 دقيقة
main_image65620737ee788

الاحتلال لم يلتزم بالأقدمية في الإفراج عن أسرى فلسطينيين

منذ 46 دقيقة
IMG_3660

وزير خارجية فنزويلا: إسرائيل تقوم بالتطهير العرقي بغزة ونجل نتنياهو بعطلة في ميامي

منذ2 ساعة
2021-07-07_08-10-25_041933-441x320

البث الإسرائيلية: هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب

منذ4 ساعة
1220222110931765819958

في اليوم الثاني للهدنة.. الاحتلال يقتحم مناطق في الضفة (فيديو)

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

ولي العهد في العريش.. عزة وفخار

د. محمد حسين المومني |اليوم

هل تشكل الهدنة بداية لوقف نهائي للعدوان؟

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 