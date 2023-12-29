إعلام عبري: تردي الروح المعنوية لجنود الاحتلال

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القدس المحتلة - سلطت وسائل إعلام في كيان الاحتلال الضوء على موضوع تردي الروح المعنوية لجنود الاحتلال المشاركين في الحرب على غزة، في حين أكد محتجزون سابقون أن أولويات الحكومة هي تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وليس إعادة الأسرى.واستعرض مراسل شؤون الجيش والأمن بالقناة 12 في كيان الاحتلال أور هيلر، واقعة أحد جنود فرقة المظليين في عسقلان، حيث أطلق النار بعدما استيقظ في منتصف الليل نتيجة كابوس، مما أدى إلى إصابة بعض زملائه بإصابات خفيفة من الشظايا.بدوره، قال رئيس الجبهة الداخلية الإسرائيلية سابقا دادي سمحي، إن الضباط يتحملون مسؤولية كبيرة، وعليهم أن ينظموا محادثات لإزالة التوتر عند الجنود ومعالجة ما واجهوه، لافتا إلى أن الضباط المظليين شبان صغار وأعمارهم في حدود 22 عاما.بدوره أشار شالوم بن حنان وهو موظف كبير في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) سابقا إلى أن هؤلاء القادة أيضا صغار في السن ويتعرضون للضغوطات نفسها، مطالبا قبل خروجهم للإجازة أو توجههم للعمليات بـ"تنظيم لقاءات مع عناصر مهمتها تقوية الصحة النفسية وتزويد قادة الجنود بالأدوات المهنية للتعامل مع الضغوطات". وسلط إعلام الاحتلال الضوء أيضا على جندي رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي، معلنا رفضه أيضا "المشاركة في هذه الحرب المجرمة في غزة".من جانبها، لفتت هاجر برودتس وهي أم حررت مع أولادها ضمن صفقات التبادل مع المقاومة الفلسطينية خلال الهدنة المؤقتة إلى أن الجيش الإسرائيلي "كان يقصفنا منذ التاسع من تشرين الأول (أكتوبر)، مؤكدة أن الهدف الأول لحكومة إسرائيل هو "هزيمة حماس، وبعد ذلك إعادة المخطوفين (الأسرى)".وأضافت "إحدى مشاكلنا كانت كيف سنشرح لطفلين بجيل 4 سنوات أن من يقصفهم هو جيش الدفاع.. جيشهم الذي من المفروض أنه يدافع عنهم هناك في بيوتهم (غلاف غزة)، في البيت الذي أهملهم فيه والآن يقصفهم وهم داخل غزة".وفي السياق نشر جيش الإحتلال نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى في غزة بنيران قواته خلال الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو 3 أشهر. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن الجيش "يأسف لمقتل الأسرى الثلاثة بنيران قواته، وإنه استخلص العبر وأمر الجنود باحترام قواعد الاشتباك"، حسب تعبيره.من جهته، قال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي إن مقتل الجنود الثلاثة الأسرى في غزة "حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية". وأكد هاليفي أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة إنقاذ الأسرى في هذا الحادث، وأضاف أن قيادة الجيش تشعر بالمسؤولية عن مقتل الجنود الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم.وكشف تحقيق جيش الإحتلال وجود جنود في المبنى نفسه الذي قُتل فيه الأسرى الثلاثة برصاص جنوده عن طريق الخطأ في غزة، وسمعوا صرخاتهم طلبا للمساعدة بالعبرية قبل 5 أيام من الحادثة.وأثناء اقتحام أحد المباني مؤخرا سمع الجنود نداءات بالعبرية يقول أصحابها "نحن مخطوفون" و"النجدة"، لكنهم اعتقدوا أنها حيلة من مقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإيقاعهم في كمين بالمبنى في الشجاعية شرق مدينة غزة. وغادر الجنود، معتقدين أنه ملغوم، وقال التحقيق إن 5 من عناصر حماس الذين كانوا يحرسون الأسرى قُتلوا بنيران مروحية أثناء محاولتهم الهروب من المبنى.ورجح التحقيق أن الأسرى فروا إثر ذلك من المبنى، وبعد 5 أيام أطلق جنود النار عليهم بعد أن اعتبروهم "تهديدا".-(وكالات)