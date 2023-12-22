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الجمعة 22 كانون الأول 2023
8:05 م
إعلام عبري: تصنيف 3000 كأصحاب إعاقات دائمة في الجيش
جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم تصنيف 3000 من جرحى حرب "السيوف الحديدية" التي يشنها الاحتلال على غزة بأنهم أصحاب إعاقات دائمة في الجيش.-(وكالات)
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