الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: تصنيف 3000 كأصحاب إعاقات دائمة في الجيش

‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم تصنيف 3000 من جرحى حرب "السيوف الحديدية" التي يشنها الاحتلال على غزة بأنهم أصحاب إعاقات دائمة في الجيش.-(وكالات)اضافة اعلان
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