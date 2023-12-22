إعلام عبري: تصنيف 3000 كأصحاب إعاقات دائمة في الجيش

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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم تصنيف 3000 من جرحى حرب "السيوف الحديدية" التي يشنها الاحتلال على غزة بأنهم أصحاب إعاقات دائمة في الجيش.-(وكالات)