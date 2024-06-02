 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: جندي يلقي قنبلة على مبنى وزارة الدفاع

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن جنديا ألقى قنبلة صوتية عند مدخل وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة تل هشومير.
 
وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن "جنديا إسرائيليا معوقا ألقى قنبلة صوت على مدخل جناح إعادة التأهيل في وزارة الدفاع"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "حادثا غير عادي وقع في تل هشومير حيث تم إلقاء قنبلة صوت من دون تسجيل إصابات".

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وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يفحص تقريرا عن إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع في مخيم تل هشومير. وقد تم إرسال الشرطة إلى مكان الحادث".


ولم تعلق وزارة الدفاع حتى الآن على التقرير.


وقالت مصادر عبرية أخرى، إن الجندي الذي ألقى القنبلة مصاب بــ"صدمة الحرب".

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