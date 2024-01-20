إعلام عبري: حجم التصنيع العسكري بغزة أدهش الجيش الإسرائيلي

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قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن حجم التصنيع العسكري في غزة كان مدهشا للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- "لديها قدرة لا متناهية على تعزيز صفوفها بأشخاص جدد".وفي اليوم الـ106 من الحرب على غزة، تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بجباليا وشرق خان يونس.وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي مناطق عدة بينها جباليا، وبني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس.