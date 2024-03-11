الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل

كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن حركة حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل، بما في ذلك المناطق الوسطى.اضافة اعلان
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