 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: خطاب بايدن سيغير قواعد اللعبة بغض النظر عن رد حماس

الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
نقلت القناة "12" العبرية عن مسؤول رفيع- لم تكشف هويته- قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن حرص على توضيح رسالة بأن "إسرائيل" إن رفضت مقترح صفقة وقف إطلاق النار فستتحمل العواقب، معتبرا أن خطاب بايدن من شأنه تغيير قواعد اللعبة بغض النظر عن رد حماس.اضافة اعلان

وأعلن بايدن مساء الجمعة، أن "إسرائيل" قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح بايدن في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أن المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي تستمر 6 أسابيع وتشمل "وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة".

كما تتضمن المرحلة الأولى "إطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأفاد بايدن بأن المرحلة الثانية من المقترح تشمل "إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار".

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فهي تتضمن ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة، دون أن يذكر المدة التي ستستغرقها المرحلتان الثانية والثالثة من المقترح.

وردا على ذلك، قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأضاف الديوان في بيان ليل الجمعة، أن الحكومة موحدة في رغبتها بإعادة "المحتجزين" في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.
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