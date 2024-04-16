إعلام عبري: سلاح الجو أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران

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أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران، مشيرة إلى أن تل أبيب تخطط لـ"رد محدود".وأوضحت هيئة البث أن "إسرائيل تخطط لهجوم محدود بشكل يسمح لإيران باحتوائه، وعدم الرد عليه، وبالتالي جر المنطقة إلى حرب شاملة".ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه قوله: "سيكون هناك رد على الهجوم الإيراني، لكن السؤال يتعلق فقط بمتى وأين".وأضافت القناة: "في إسرائيل يريدون الإبقاء على غزة ساحةً رئيسية ولا يريدون تحويلها إلى ساحة ثانوية من خلال التصعيد مع إيران". حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".وأشارت القناة إلى أن المسؤولين في إسرائيل "يرون ضرورة الرد لأن الحديث يدور عن تجاوز إيران الخط الأحمر، بإطلاقها للمرة الأولى صواريخ وطائرات مسيرة من أراضيها مباشرة تجاه إسرائيل".ولم تتطرق "كان" لملامح الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم تستبعد تنفيذ تل أبيب عمليات اغتيال في إيران، أو هجوم إلكتروني واسع النطاق.ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح".