الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: قرار اعتقال نتنياهو قد يصدر الاثنين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية قد تصدر، الاثنين، أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقالت الهيئة إن المدعي العام للمحكمة اتخذ "على الأرجح" قراراً بإصدار أوامر الاعتقال، ولم تستبعد أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رأس قائمة الذين ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال، وأوضحت أن السبب هو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتسبب بمجاعة في القطاع.اضافة اعلان
وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو عقد مشاورات مكثفة بعدما تلقى مؤشرات على أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.
بينما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن هناك تكهنات بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي خلال أسبوع.
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