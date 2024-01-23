إعلام عبري: مجندات رفضن الخدمة العسكرية بعد 7 أكتوبر

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قالت وسائل إعلام عبرية إن 50 مجندة رفضن الخدمة العسكرية في وحدات الاستطلاع الحدودية عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(وكالات)