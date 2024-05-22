 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: مذكرات اعتقال دولية أخرى بعد نتنياهو وغالانت في الطريق

أرشيفية
أرشيفية
عواصم - فيما تسري مخاوف في الكيان المحتل من التداعيات التي ستترتب على صدور مذكرات اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، رجح دبلوماسيون من دول مؤيدة لكيان الاحتلال أن يؤدي صدور مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية لتوتر العلاقات معها.اضافة اعلان
وقالت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل لن تكون قادرة على منع صدور هذه المذكرات، فقد وصفت القناة الـ13 خطوة "الجنائية الدولية" بأنها ضربة قاسية لإسرائيل على المستوى الدولي، وتساءلت عن إمكانية اعتقال نتنياهو، مشيرة إلى أن إسرائيل تجهز "لمعركة" من أجل التصدي لهذا القرار.
وقالت مراسلة الشؤون السياسية بالقناة موريا وولبيرغ إن إسرائيل تعرف أنها لن تكون قادرة على منع هذه المذكرات، ونقلت عن أحد المسؤولين أن هذا الأمر "بات مفروغا منه".
لكن هذا المسؤول قال إن صدور قرارات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت لن يؤثر على مسار الحرب في قطاع غزة.
ووفق وولبيرغ، يتوقع ساسة إسرائيليون أن تقرر المحكمة الدولية قبول طلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرات الاعتقال.
وسيقوم نتنياهو ووزير خارجيته بجولة اتصالات مكثفة مع قادة دول غربية أعضاء بالمحكمة من أجل منع تنفيذ القرار، والحصول على دعم من كلا الحزبين الأميركيين (الديمقراطي والجمهوري)، كما تقول وولبيرغ.
وعقب أنباء قرار المحكمة الجنائية طلب مسؤولون إسرائيليون من نظرائهم الأميركيين توقيع عقوبات على مدعي عام المحكمة، وفريقه تشمل منعهم من دخول الولايات المتحدة، حسب مراسلة القناة الـ13.
وردا على عجز الرئيس الأميركي جو بايدن عن منع القرار، قالت مقدمة البرامج السياسية بالقناة الإسرائيلية الـ12 كيرن مرتسيانو إن الولايات المتحدة لها وزن في كل شيء لكنها ليست عضوا بالمحكمة.
وأشارت مرتسيانو إلى أن ما سمته حملة الترهيب والتهديدات التي أطلقتها إسرائيل ضد المحكمة خلال الفترة "كانت سلوكا خاطئا" لأن المدعي العام الدولي أشار إلى هذا الأمر وحذر من تهديد القضاة وقال إنهم سيقومون بعملهم، حسب قولها.
ولدى القناة الـ11، قال مراسل الشؤون العسكرية إيتاي بلومنتال إن إسرائيل تخشى أن تتسع مذكرات الاعتقال لتشمل مسؤولين آخرين يشاركون بصنع القرار وخصوصا على المستوى العسكري.
وقال بلومنتال إن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي على رأس هؤلاء المسؤولين الذين يُخشى أن تصدر بحقهم مذكرات اعتقال خلال أيام أو أسابيع.
أما المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، فقال للقناة الـ12 إن صدور المذكرات سيضع الدول الأوروبية وأميركا تحت ضغط، مشيرا إلى أن هذا "قد يؤثر على إسرائيل عسكريا وربما اقتصاديا خلال الفترة المقبلة ويتجه بالأمور نحو اتجاهات سيئة".
بدورها، قالت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان" تمار ألموغ إن صدور مذكرات الاعتقال سيكون له تداعيات فورية أولها أنه سيشجع محكمة العدل الدولية على إصدار قرار بوقف إطلاق النار، وثانيها أن غالبية الدول الأوروبية الأعضاء بالجنائية الدولية ستكون ملزمة بتنفيذ القرار.
لذلك، فإن نتنياهو وغالانت لن يتلقيا أي دعوات من الآن فصاعدا ولن يتم استقبالهما واستضافتهما لأن الدول الغربية تحديدا ستكون ملزمة باعتقالهما في حال صدرت المذكرات وهم على أراضيها، كما تقول ألموغ.
ورغم أن المذكرات تخص مسؤولين بعينهم فإنها ستؤثر على إسرائيل كلها لأنها "ستضعها ضمن مجموعة غير محترمة من الدول، وهذا بدوره سيؤثر على العديد من الصفقات الأمنية" حسب مراسلة قناة "كان".
في السياق قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه على وشك دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس حتى لو لم يوافق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على ذلك.
وذكر جونسون للصحفيين في مبنى الكونغرس إنه أمهل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر حتى الثلاثاء المقبل للتوقيع على رسالة تدعو نتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة.
وأضاف "إن لم يوافق، سنمضي قدما وسندعو نتنياهو لمجلس النواب فقط".
ومن جهته، قال شومر في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه ناقش الأمر مع رئيس مجلس النواب، وإن علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل متينة وتتجاوز أي رئيس وزراء أو رئيس.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أوستن أعرب عن قلقه لغالانت بشأن التصعيد في القتال على الحدود الشمالية

أوستن يبلغ "إسرائيل" بضرورة تنسيق العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

"حصار ومقاطعة".. نتنياهو يتسبب بأزمة جديدة

منذ1 ساعة
الحوثيون يستهدفون السفن

القوات الأمريكية تعترض 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون

منذ1 ساعة
دبابات للجيش الإسرائيلي

وسط قتال عنيف.. الاحتلال يحشد قواته لاقتحام حي "يبنا" في رفح

منذ2 ساعة
شهداء غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة الشامي في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

10 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

منذ3 ساعة
شاحنات مساعدات تدخل معبر رفح - (أرشيفية)

شرط مصر لإدخال المساعدات لغزة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

تنظيم الإجازة بدون راتب.. فوائد جمة

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

بوليفارد العبدلي من التعثر إلى النجاح

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الاستقلال".. إيمان بالدولة

سميح المعايطة |اليوم

عن الجامعات وانتخابات المجالس فيها

مالك العثامنة |اليوم

مشاهدات من وسط البلد وغيرها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات | منذ8 ساعة
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

يعشقون الأرض أكثر

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy
 