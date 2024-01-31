إعلام عبري: مقتل 3 جنود في معارك غزة

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة بمقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك أمس بقطاع غزة.ونشرت وسائل الإعلام أسماء الجنود القتلى. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن مقتل أحد جنوده في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.