الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: مقتل 3 جنود في معارك غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة بمقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك أمس بقطاع غزة.
ونشرت وسائل الإعلام أسماء الجنود القتلى. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن مقتل أحد جنوده في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.اضافة اعلان
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