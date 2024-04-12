الجمعة 12 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: منذ بدء الحرب أطلق "حزب الله" 240 صاروخا ثقيلا على أهداف إسرائيلية

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إنه منذ بداية الحرب، أطلق "حزب الله" نحو (240) صاروخًا ثقيلًا، نحو أهداف إسرائيلية.
وقالت صحيفة /يديعوت احرونوت/ العبرية إن وزن الصواريخ التي أُطلقت على دولة الاحتلال يتراوح وزنها بين 100 إلى 500 كيلوغرام، وأحدثت أضرارا جسيمة شبيهة بغارات الطيران الإسرائيلي.اضافة اعلان
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصواريخ هي التي دمرت مقر فرقة الجليل في مستوطنة "بيرانيت".
ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين "حزب الله" اللبناني، بالتعاون مع "كتائب القسام - لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ "الجماعة الإسلامية" في لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.
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