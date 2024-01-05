الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: نتنياهو وبّخ غالانت

غالانت ونتنياهو
غالانت ونتنياهو

استدعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، وزير جيشه يوآف جالانت مساء امس الخميس الى مكتبه وذلك على ضوء لقاءاته الأخيرة مع قادة الامن دون وجود نتنياهو.اضافة اعلان
وقالت القناة السابعة العبرية ان نتنياهو وبّخ جالانت على تفرّده بلقاء مسئولي الشاباك والموساد دون وجود نتنياهو ، حيث شدّد نتنياهو على انه من غير المقبول اجراء جالانت لقاءات مع قادة الامن لوحده.
فيما نقلت القناة "12" عن نتنياهو قوله لجالانت " أعبّر أمامك عن وجهة نظر رئيس الموساد ايضاً الذي يرى في هكذا لقاءات مضيعة للوقت ومعدة للعلاقات العامة فقط".
فيما قال جالانت لنتنياهو مهاجماً " أرى ان منعك هكذا لقاءات هو ما يمس بأمن الدولة وليس العكس".
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