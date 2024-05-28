إعلام عبري: نتنياهو يستعد لحل مجلس الحرب

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وكان غانتس قال في وقت سابق إنه يمهل نتنياهو حتى تاريخ 8 حزيران/ يونيو المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.وأضاف غانتس: أنه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى اليوم يعيش "الإسرائيليون" حربا وجودية.وتابع أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة الدولة وتقودها إلى المجهول، مشيرا إلى أنه في الائتلاف الحكومي الذي دخله مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش.وأشار غانتس إلى أن من يتحكمون في "تل أبيب" يتصرفون حاليا بجبن، وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم.وتوعد عضو مجلس الحرب، نتنياهو، بأنه سينسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يلب الطلبات، لافتا إلى أنه إذا واصل نتنياهو طريقه الحالي سيتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات.