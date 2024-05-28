 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: نتنياهو يستعد لحل مجلس الحرب

نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
نقلت القناة "13" العبرية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لحل مجلس الحرب بعد الإنذار الذي وجهه عضو المجلس بيني غانتس، وهدد فيه بالاستقالة بحلول الثامن من حزيران/ يونيو المقبل إذا لم توضع استراتيجية جديدة للحرب وما بعدها.اضافة اعلان

وكان غانتس قال في وقت سابق إنه يمهل نتنياهو حتى تاريخ 8 حزيران/ يونيو المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.

وأضاف غانتس: أنه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى اليوم يعيش "الإسرائيليون" حربا وجودية.

وتابع أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة الدولة وتقودها إلى المجهول، مشيرا إلى أنه في الائتلاف الحكومي الذي دخله مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش.

وأشار غانتس إلى أن من يتحكمون في "تل أبيب" يتصرفون حاليا بجبن، وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم.

وتوعد عضو مجلس الحرب، نتنياهو، بأنه سينسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يلب الطلبات، لافتا إلى أنه إذا واصل نتنياهو طريقه الحالي سيتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
علم الولايات المتحدة وعلم الاحتلال الإٍسرائيلي - (تعبيرية)

إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتجه لواشنطن لتحريك صفقة السلاح المجمدة

منذ21 ساعة
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال يوآف غالانت (يمينا) ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو (يسارا)

كيف تلقى الاحتلال قرار المحكمة الجنائية بشأن مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟

20 أيار 2024
وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير

بن غفير يرحب بقرار نتنياهو عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة

04 أيار 2024
لبيد

لبيد يطالب نتنياهو بإرسال وفد التفاوض للقاهرة

04 أيار 2024
اقرأ أيضا
المقاومة الإسلامية في العراق تقصف بثلاث طائرات مسيرة أهدافا عسكرية في إيلات

صفارات الإنذار تدوي في إيلات

منذ1 ساعة
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

غوتيريش: لا مكان آمنا في غزة وهذا الرعب يجب أن يتوقف

منذ2 ساعة
مستشفى الكويت التخصصي

خروج مستشفى الكويت التخصصي في رفح عن الخدمة

منذ3 ساعة
الجيش العراقي-(وكالات)

الجيش العراقي يدمر 15 مخبأ لعصابة داعش شمال البلاد

منذ3 ساعة
استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لرفح

استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لرفح

منذ3 ساعة
1716836099058454300

"محرقة الخيام": الاحتلال يواصل سفك الدم الفلسطيني.. ومسيرات غاضبة بالضفة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن والتحديات والمستقبل.. هكذا تكلم الأمير

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

قواعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

"الأردن وجد ليبقى" في كلام الأمير

ماهر أبو طير |اليوم

بذكرى الاستقلال.. ما الذي نريده للأردن؟

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة اقتصاديا (2-1)

حسني عايش |اليوم

حديث ولي العهد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصر وثمن العدوان على غزة

سميح المعايطة |اليوم

الفكرة المرعبة عن الإنسان الأخير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات | منذ4 ساعة
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

غزة

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)
 