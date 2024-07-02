 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري يزعم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة

جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ. ف. ب)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ. ف. ب)
قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن المستوى السياسي منح الجيش الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا خلال الشهر الحالي إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على غزة.اضافة اعلان

وأضافت الهيئة العبرية أن القرار اتُخذ بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب.

وتابعت أن المرحلة الثالثة ستشمل بقاء القوات في محوري "نتساريم وفيلادلفيا" وأماكن أخرى بالقطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.

وأوضحت الهيئة أن الضوء الأخضر الممنوح للجيش سيتيح مواصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل" تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وإنها ستواصل تدميرها، بحسب تعبيره.

في غضون ذلك، طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض حكم عسكري في قطاع غزة، معتبرا أن احتلال القطاع سيمنع عودة حركة حماس وترميم قدراتها العسكرية.

وخلال اجتماعه بأعضاء حزبه "الصهيونية الدينية"، أعلن سموتريتش معارضته التامة لوقف الحرب دون تحقيق أهدافها المعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية. (الجزيرة نت)
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