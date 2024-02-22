الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري يكشف عن ملامح "خيانة كبرى" في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب

جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنة أدورا قرب الخليل-(وكالات)
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي (وكالات)

 كشفت قناة عبرية رسمية، عن اتساع ظاهرة سرقة الأسـ ـلحة من أفراد الجيش الإسرائيلي تحت غطاء الحرب.

 

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وقالت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث، إن هناك "زيادة مقلقة لظاهرة سرقة الأسـ ـلحة والذخيرة في الجيش الإسرائيلي، تحت غطاء الحرب وسط مخاوف من وصولها أيضا لتنظيمات مسـ ـلحة في الضفة الغربية".


ونقلت عن روعي شارون، المراسل العسكري للقناة قوله: "في الجيش الإسرائيلي قلقون في الحقيقة من قيام جنود أو حتى مواطنين بسرقة قنـ ـابل يدوية شديدة الانفـ ـجار وكذلك صواريخ مضادة للدورع، من داخل قطاع غزة أو مناطق تجمع القوات خارجه، ونقلها إلى منظمات الجريـ ـمة، ومن هناك إلى منظمات إرهـ ـابية".

 

وأوضح شارون، أنه على الرغم من أن هناك رقم لكل قنبلة وصاروخ مضاد للدروع، لكن في الحرب هناك الكثير من الفوضى، وعمليات إمداد متواصلة بالأسـ ـلحة ولا يتم عد القـ ـنابل والصواريخ التي يتم إطلاقها.

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