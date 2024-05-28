إعلام عبري يكشف نقطة الخلاف من جانب الاحتلال حول صفقة التبادل

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وفي اليوم الـ235 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصلت قوات الاحتلال قصفها للأحياء السكنية، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمجزرة الخيام في رفح، مؤكدا أنه لا مكان آمن في القطاع.