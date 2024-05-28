 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري يكشف نقطة الخلاف من جانب الاحتلال حول صفقة التبادل

تبادل أسرى
عملية تبادل أسرى - (أرشيفية)
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي قوله إن نقطة الخلاف بشأن صفقة تبادل الأسرى ما تزال هي قضية إنهاء الحرب.اضافة اعلان

وفي اليوم الـ235 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصلت قوات الاحتلال قصفها للأحياء السكنية، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمجزرة الخيام في رفح، مؤكدا أنه لا مكان آمن في القطاع.
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