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الثلاثاء 28 أيار 2024
1:52 ص
إعلام عبري يكشف نقطة الخلاف من جانب الاحتلال حول صفقة التبادل
عملية تبادل أسرى - (أرشيفية)
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي قوله إن نقطة الخلاف بشأن صفقة تبادل الأسرى ما تزال هي قضية إنهاء الحرب.
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وفي اليوم الـ235 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصلت قوات الاحتلال قصفها للأحياء السكنية، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمجزرة الخيام في رفح، مؤكدا أنه لا مكان آمن في القطاع.
الاحتلال
غزة
تبادل الأسرى
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