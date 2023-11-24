إعلان أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الفلسطينيين

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أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين حيث سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ) وهم:يوسف محمد مصطفى عطا / رام اللهقصي هاني علي أحمد / بيت لحمجبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيليةمحمد أحمد سليمان أبو رجب / الخليلأحمد نعمان أحمد أبو نعيم / رام اللهبراء بلال محمود ربعي / الخليلأبان إياد محمد سعيد حماد / قلقيليةمعتز حاتم موسى أبو عرام / الخليلإياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزماليث خليل عثمان عثمان / رام اللهمحمد محمود أيوب دار درويش / رام اللهجمال خليل جمال براهمة / أريحاجمال يوسف جمال أبو حمدان / نابلسمحمد أنيس سليم ترابي / نابلسعبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدسروان نافز محمد أبو مطر / رام اللهمرح جودت موسى بكير / القدسملك محمد يوسف سليمان / القدسأماني خالد نعمان حشيم / القدسنهاية خضر حسين صوان / القدسفيروز فايز محمود البو / القدستحرير عدنان محمد أبو سرية / نابلسفلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلسولاء خالد فوزي طنجة / طولكرممريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلسأسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلسأزهار ثائر بكر عساف / القدسرغد نشأت صلاح الفني / طولكرمفاطمه نعمان علي بدر / القدسروضة موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحمسارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلسفاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحمسميرة عبد الحرباوي /القدسسماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيليةفاطة بكر موسى أبو شلال/ نابلسحنان صالح عبد الله البرغوثي / رام اللهفاطمة نصر محمد عمارنة / جنينزينه رائد عبدو / القدسنور محمد حافظ الطاهر / نابلس