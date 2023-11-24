الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الفلسطينيين

صورة أرشيفية لسجن إسرائيلي.
صورة أرشيفية لسجن إسرائيلي.
أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين حيث سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ) وهم:اضافة اعلان
يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله
قصي هاني علي أحمد / بيت لحم
جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية
محمد أحمد سليمان أبو رجب / الخليل
أحمد نعمان أحمد أبو نعيم / رام الله
براء بلال محمود ربعي / الخليل
أبان إياد محمد سعيد حماد / قلقيلية
معتز حاتم موسى أبو عرام / الخليل
إياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزما
ليث خليل عثمان عثمان / رام الله
محمد محمود أيوب دار درويش / رام الله
جمال خليل جمال براهمة / أريحا
جمال يوسف جمال أبو حمدان / نابلس
محمد أنيس سليم ترابي / نابلس
عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس
روان نافز محمد أبو مطر / رام الله
مرح جودت موسى بكير / القدس
ملك محمد يوسف سليمان / القدس
أماني خالد نعمان حشيم / القدس
نهاية خضر حسين صوان / القدس
فيروز فايز محمود البو / القدس
تحرير عدنان محمد أبو سرية / نابلس
فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس
ولاء خالد فوزي طنجة / طولكرم
مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس
أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس
أزهار ثائر بكر عساف / القدس
رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم
فاطمه نعمان علي بدر / القدس
روضة موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم
سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس
فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم
سميرة عبد الحرباوي /القدس
سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية
فاطة بكر موسى أبو شلال/ نابلس
حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله
فاطمة نصر محمد عمارنة / جنين
زينه رائد عبدو / القدس
نور محمد حافظ الطاهر / نابلس
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-11-24 at 6.01.26 PM

7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح

منذ 50 دقيقة
حركة حماس

الإعلام العبري: حماس سلمت الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر

منذ1 ساعة
1700825137132

الكسواني: 5 آلاف مقدسي فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

منذ4 ساعة
أسرى

إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا

منذ5 ساعة
454542000648454

صافرات الإنذار تدوي في إيلات المحتلة عن طريق الخطأ

منذ6 ساعة
65606719deb20

أول شهيد منذ سريان الهدنة

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 