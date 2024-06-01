إعلان بايدن.. عندما تتفاوض أميركا بدلا من الاحتلال وبشروطه

نادية سعد الدين

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عمان- على الرغم من إحباط الاحتلال لخطة الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، في مهدها برفضه وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل تحقيق أهدافه المزعومة، إلا أن البيت الأبيض حدد خطوات لاحقة لحشد التأييد الدولي لتنفيذها، بعد قبول حركة "حماس" بها بشروط، وترحيب أممي وأوروبي لها.وبالنسبة للإدارة الأميركية؛ فإن مقترح "بايدن"، الذي يضم ثلاث مراحل من وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار، يمثل إستراتيجية الخروج من مأزق الحرب، وقد يحمل مخاطر الفشل، ما لم يتم معالجة الفجوة بين مواقف الطرفين، وحشد التأييد الدولي الداعم لتنفيذه.أما خطوات الإدارة الأميركية اللاحقة بمقترح "بايدن"، فتتمثل في لقاء منتظر لمستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" بدبلوماسيين من 17 دولة لحشد التأييد للخطة، فيما نشطت الاتصالات الأميركية خلال اليومين الماضيين مع عدد من دول المنطقة لبحث الاقتراح المقدم لوقف إطلاق النار.وقد أثارت الخطة إشكالية متعلقة بإمكانية لجوء الاحتلال لاستئناف العمليات العسكرية بالقطاع في حال لم تف "حماس" بالتزاماتها بموجب المقترح المطروح، مما يجعل كامل المسؤولية لإتمامه ملقاة على الحركة، وليس على عدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة.ومع ذلك؛ فقد سارع رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، للتأكيد بأن حرب غزة لن تنتهي حتى "القضاء على حماس"، بوصفه أحد أهداف عدوانه، وأنه، وفق تصريح مكتبه، "أجاز لفريق التفاوض تقديم خطة لتحقيق هذا الهدف، مع تشديده على أن الحرب لن تنتهي حتى تحقيق جميع أهدافها، ويشمل ذلك عودة الأسرى والقضاء على قدرات "حماس" العسكرية والحكومية.في حين أكدت "حماس" أنها تنظر "بإيجابية" لمقترح "بايدن"، ولكنها شددت على تمسكها بمطالب المقاومة الفلسطينية حول وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزّة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادّة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.واعتبرت الحركة أن الموقف الأميركي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة "هو نتاج الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته".في حين لقي المقترح الذي أعلنه الرئيس "بايدن"، ترحيباً من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي. ومع إعلانه بدا بايدن كأن واشنطن أخذت زمام المبادرة لتحل محل تل أبيب وتفاوض حماس على ما قد يطرح على الطاولة.ورغم تضمين إعلان بايدن مطالب المقاومة ومنها انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فإن المقترح لم يوضح إلى أين يكون انسحابه. فقد نص المقترح على "انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة في غزة" وهو ما يوحي بأن الاحتلال سيبقي بعضا من قواته في أجزاء من القطاع.ولعل المتتبع لخطاب بايدن وعرضه على حماس قبول المقترح وإلا فستستمر إسرائيل في حربها على القطاع، يدرك أن التلويح بورقة استمرار الحرب هو خلق نوع من الضغط على حماس للقبول بما يعرض عليها.كما يظهر أنه يتوافق مع فكرة الاحتلال بعدم إنهاء الحرب بشكل كامل، وأنه يمكن العودة لتدمير القطاع في حال تم إخراج الأسرى من الكيان المحتل لدى المقاومة.ويرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، أن المقترح لم يحسم مسألة وقف إطلاق النار "فالحديث عن نهاية مستدامة للقتال في المرحلة الثانية لا يحقق مطالب المقاومة الفلسطينية في وقف شامل وكامل لإطلاق النار".وحذر البرغوثي "مما سماه فخا خطيرا تحاول إسرائيل نصبه للجانب الفلسطيني"، موضحا أن الاحتلال لطالما لجأ مع الإدارات الأميركية المتعاقبة ومع منظمة التحرير الفلسطينية إلى سياسة التفاوض لأجل التفاوض منذ اتفاق أوسلو في العام 1993. وأدخلت لاحقا السلطة الفلسطينية في سلسة مفاوضات باتت هدفا في حد ذاتها للسلطة حتى لا تفقد شرعية وجودها أمام الشارع الفلسطيني.لذا فإن الحديث عن وقف إطلاق النار طالما كانت المفاوضات مستمرة بخصوص المرحلة الثانية بهدف الوصول إلى وقف الأعمال العدائية، يعني أن هذا المقترح غير مؤسس على مبدأ وقف الحرب وفق البرغوثي.حركة الجهاد الإسلامي، شاركت البرغوثي شكوكه، فقد قالت "ننظر بريبة إلى ما طرحه بايدن والذي يوحي وكأن الإدارة الأميركية قد غيّرت موقفها" إلا أنه ما يزال واضحا انحيازها التام للكيان الصهيوني وتغطية جرائمه ومشاركته العدوان.وقالت في بيان "سنقيّم أي مقترح يضمن ويحفظ مصالح شعبنا وحقوقه ويلبي مطالب المقاومة، ويضمن وقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع، وإغاثة شعبنا وإعادة الإعمار في صفقة تبادل واضحة".ويرى مراقبون أن إعلان بايدن قد يكون في الواقع خطة إسرائيلية أميركية لإنهاء الحرب، حتى لو لم يعترف نتنياهو بذلك، فهو لا يرغب بالظهور بهذا الشكل، إذ إن جزءا من أعضاء حكومته لا يعلمون عن تفاصيل الصفقة خاصة الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.كما أن الإعلان يظهر وكأنه يشكل ضغطا على نتنياهو حتى لا يتراجع عما اتفق عليه، وليرفع عنه عبء ضغط متطرفي حكومته.ووفقا لمراقبين، فإن حماس تعاطت بإيجابية وسرعة وذكاء مع المقترح الذي أعلنه بايدن أسوة بمسارها السياسي في التعامل مع كافة المعطيات السابقة خلال الأشهر الثمانية الماضية، بدءا من مقترح باريس، وحتى هذا المقترح.ويرى المحلل والباحث في الشأن السياسي والإستراتيجي سعيد زياد أن حماس تعاملت "بإيجابية مع المقترح وعدم استعداء الولايات المتحدة ونزع فتيل الحساسية معها، بهدف تحييدها قدر المستطاع والتخفيف من حدة انحيازها للاحتلال الإسرائيلي".ويقول اللواء السابق محمد إبراهيم الدويري، نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن المقترح يطرح مبدئياً مجموعة من الأسئلة أهمها: هل هو مقترح إسرائيلي أم مقترح أميركي؟ وهل تم التوافق الإسرائيلي الأميركي عليه قبل طرحه أم أن بايدن طرحه دون تنسيق؟ وإذا كان المقترح إسرائيلياً، فلماذا طالب بايدن القيادة الإسرائيلية بالوقوف خلفه؟وأشار إلى أنه من الواضح أن بايدن يسعى إلى ممارسة أقصى قدر من الضغوط على نتنياهو من خلال توجيه الخطاب مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي، لاسيما مع قناعة بايدن أن هذه الحكومة لا ترغب في إنهاء الحرب.وأوضح أن ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية حتى الآن تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية متحفظة على هذا المقترح باعتباره لا يحقق أهدافها بالنسبة للقضاء على حركة حماس، ومن ثم فإن الموقف الإسرائيلي سوف يكون أبرز العقبات، إلا أن نتنياهو قد يكون مضطراً للقبول بالتفاوض ولكن دون وقف إطلاق النار.وتابع في أنه من المؤكد أن أولوية نتنياهو تتمثل في الحفاظ على الائتلاف الحاكم لأطول فترة ممكنة، وأن يخرج من هذه المعركة منتصراً، وهو ما لم يحققه حتى الآن، كما أنه لن يكون حريصاً على أن يتجاوب تماماً مع المقترح الاميركي أو حتى المفاوضات في حالة استئنافها، حتى لا يمنح الرئيس بايدن فرصة لتعزيز ودعم موقفه الانتخابي.وبصفة عامة أوضح الدويري أنه علينا أن ننتظر الحراك في ثلاثة مواقف رئيسية: الأول الموقف الإسرائيلي الرسمي تجاه المقترح. والثاني إمكانية استئناف المفاوضات بناء على المقترح. والثالث مدى تأثير المقترح على موقف الرأي العام الإسرائيلي، وهل سيشهد الداخل تصعيدا شعبيا ضد نتنياهو.-(وكالات)