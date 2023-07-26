الأربعاء 26 تموز 2023
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إلغاء عشرات الرحلات الجوية مع اقتراب إعصار "دوكسوري" من تايوان

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اعصار
ألغت تايوان العشرات من الرحلات الجوية الداخلية والدولية اليوم الأربعاء، حيث واصل إعصار "دوكسوري" الاقتراب من البلاد، ومن المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية.اضافة اعلان

وذكرت إدارة الطيران المدني أنه اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، تم إلغاء 47 رحلة داخلية وأربع رحلات دولية وأخرى عبر مضيق تايوان، حسب وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" اليوم.

وبالإضافة إلى إلغاء الرحلات الجوية، تضررت أيضا 127 رحلة بالعبارات على 17 وجهة معظمها بين وجهات محلية، نقلا عن وكالة د ب أ.

وكان الإعصار دوكسوري قد اجتاح شمال الفلبين، اليوم الأربعاء بأمطار غزيرة ورياح "عنيفة تهدد الحياة"، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتشريد أكثر من 11 ألف شخص ، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للكوارث.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن دوكسوري وصل إلى اليابسة فوق جزيرة فوجا قبالة إقليم كاجايان الشمالي قبل الفجر، وحمل رياحا تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترا في الساعة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة.
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