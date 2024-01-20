السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إلقاء منشورات إسرائيلية تحمل صور محتجزين في غزة (فيديو)

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إلقاء منشورات إسرائيلية تحمل صور محتجزين في غزة

ألقت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، منشورات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بها صور وأسماء 69 إسرائيليا محتجزين في القطاع، وتطالب الفلسطينيين بإبلاغ الجيش الإسرائيلي في حال التعرف إلى أي منهم.

وهذه المرة الأولى التي يلقي فيها الجيش الإسرائيلي منشورات على القطاع تحمل صورا وأسماء محتجزين في غزة. وتشير تقديرات إسرائيل إلى وجود نحو 136 محتجزا في القطاع.

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