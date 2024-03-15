إلى أين يتجه التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل؟

اضافة اعلان

بيروت- سجلت الأيام الماضية تطورات كبيرة في "حرب الاستنزاف" بين حزب الله والاحتلال التي وسعت مساحة الاشتباك نحو العمق اللبناني، عبر شن غارات جوية على قرى بعلبك في البقاع التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن الجنوب.كما كثفت الطلعات الجوية للمسيرات بسماء لبنان، واستهداف الأحياء والمباني السكنية بذريعة ضرب أهداف لحزب الله، مما رفع حصيلة القتلى المدنيين إلى نحو 55 مدنيا منذ بداية الحرب، وأكثر من 820 جريحا.وبينما بلغ عدد قتلى الحزب في ساحة المعركة، منذ الثامن من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، قرابة 240، يواصل تصعيد ضرباته بالعمق والمدى كما ونوعا، إذ أطلق 100 صاروخ باتجاه الجليل والجولان، الثلاثاء الماضي، بعد الضربات الصهيونية في البقاع وبعلبك.كما يواصل استهداف مقار الدفاع الجوي والثكنات الصهيونية والأنظمة التجسسية وتجمعات جنود الاحتلال ومواقع انتشارهم.ويرى مراقبون أن مساعي واشنطن، التي قادها أخيرا موفدها الخاص آموس هوكشتاين، لفصل جبهتي لبنان وغزة باءت بالفشل حتى الآن.ويُرجعون ذلك إلى أن حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تصر على مواصلة القتال مع حزب الله إلى حين إبعاده من جنوب نهر الليطاني وضمان استقرار دائم لسكان المستوطنات الشمالية، وإلى إصرار الحزب على ربط مصير الجبهتين، وهو ما أكده أمينه العام حسن نصر الله، في خطابه الأخير، بالقول: "جبهة المساندة ستبقى في موقع المساندة أيا يكن الوقت".ميدانيا، تجددت المخاوف من تنشيط الاحتلال "حرب الاغتيالات" بلبنان ضد الحزب والتنظيمات الفلسطينية، بعدما استهدفت مُسيرة صهيونية الأربعاء الماضي، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هادي مصطفى في مدينة صور، المنحدر من مخيم الرشيدية.وقبل نحو شهر، أخفق الاحتلال في محاولة اغتيال قيادي في الحركة في منطقة جدرا اللبنانية، التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود.سياسيا، يتخبط موقف لبنان الرسمي في تعامله مع اشتعال الجبهة الحدودية، وسط مخاوف شعبية من الانزلاق إلى حرب واسعة وتكرار سيناريو عدوان تموز(يوليو) 2006.لكن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب يستبعد ذلك، مرجحا -في آخر تصريحاته- أن تطول "حرب الاستنزاف التي يشنه الاحتلال عبر مُسيراتها على لبنان". وهو ما دفع محللين إلى ترجيح ذهاب لبنان نحو النموذج السوري، حيث يواصل الاحتلال -منذ سنوات- توجيه الضربات العسكرية والإستراتيجية في سورية ويستبيح سماءها.في قراءة للتطورات الميدانية بين حزب الله والاحتلال، يرى الخبير وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية علي فضل الله أن توسيع مدى الضربات الصهيونية نحو العمق اللبناني هو نتيجة تلقيها ضربات موجعة في الجليل والجولان، تدفعها للتكتم على خسائرها الهائلة، "خصوصا أن حزب الله يعتمد سياسة ضرب الأهداف النوعية، عسكريا وإستراتيجيا".ويدعو، إلى عدم إغفال حقيقة الواقع الأول من نوعه بتاريخ الاحتلال، إذ أجبرت ضربات الحزب أكثر من 100 ألف مستوطن على النزوح من الشمال وفرض منطقة أمنية عازلة -باعتراف الصهاينة- باتت تتجاوز 5 كيلومترات.ويجد فضل الله أن أغلب الأسلحة المستخدمة من قبل حزب الله في المعركة الحالية مماثلة لتلك التي استخدمها في حرب تموز(يوليو) 2006. وهذا الأمر، يستفز الاحتلال برأيه التي تستنزف قدراتها العسكرية مقابل "برودة" الحزب في الكشف عن كامل قدراته، بعد نحو 18 عاما عمل فيها على تطوير ترسانته العسكرية ومنظومة الصواريخ والدفاع الجوي لديه.ويقول الأكاديمي: "نحن أمام معركة غريبة في شكلها بين حزب الله والاحتلال، فلا هي دفاع ولا هي هجوم، بل ضربات عسكرية نوعية واستنزاف واستفزاز مستمران".وما يقلق الاحتلال برأي الخبير ذاته، خصوصا بعد إسقاط حزب الله مُسيرة صهيونية شديدة التطور من نوع "هرمز 450" يوم 26 شباط(فبراير) الماضي، هو منظومة الدفاع الجوي للحزب "القادرة على كسر تفوق الاحتلال جويا، إذا ما تهورت لشن حرب أكثر اتساعا على لبنان".ويرى فضل الله أن ضرب الاحتلال بعلبك شكّل كسرا للمدى الجغرافي، وليس لقواعد الاشتباك العسكرية، خصوصا أن سقوط المدنيين في لبنان يأتي غالبا بإطار توجيهها ضربات عسكرية تزعم أنها تستهدف أهدافا لحزب الله.ورغم التباينات التي تظهر على الإعلام بين حكومة نتنياهو وفريق الرئيس الأميركي جو بايدن حول إدارة الحرب في غزة والجبهات المساندة، فإن إسرائيل -حسب فضل الله- ما زالت غير قادرة على شن عدوان واسع على لبنان خوفا من تداعياته عليها.ويضيف: "على مدار أكثر من 5 أشهر، هدد نتنياهو ووزراء حكومته لبنان أكثر من 100 مرة، في حين لم يكن يتخيل أحد أن يكون هناك أكثر من 500 منزل مدمر في المستوطنات الشمالية، ناهيك عن الخسائر العسكرية الهائلة والجنود القتلى والجرحى الذين تتحفظ عليهم".من جانبه، يرى الخبير العسكري خالد حمادة أن الاحتلال أدخلت لبنان في قلب الحرب، "لأنها تفوقت على حزب الله باستهداف العمق اللبناني، إضافة إلى تنفيذ عمليات الاغتيال من قيادي حماس صالح العاروري ورفاقه في الضاحية الجنوبية، إلى قيادي الحزب وسام طويل، وآخرين".ويقول إن الاحتلال كرس اختراقها للمنظومة الأمنية في لبنان ولحزب الله الذي يستنفر عسكريا ويدفع فاتورة باهظة بالقتلى العسكريين، وتحويل القرى الحدودية إلى ساحة حرب، دفعت عشرات آلاف الجنوبيين إلى النزوح أيضا.ويعتبر حمادة أن المسألة في جنوب لبنان لم تعد عسكرية فحسب، بل مرتبطة برؤية أميركية جديدة، تقوم على مساندة الاحتلال في غزة كما لبنان، بغض النظر عن الخلافات العلنية، للذهاب نحو حلول دائمة بدل المؤقتة.وقبل عملية "طوفان الأقصى"، كانت واشنطن -برأي الخبير العسكري نفسه- تريد التموضع بتحالفاتها في المنطقة وتعزيز مبادرات السلام مع الاحتلال، فاصطدمت بواقع أمني متفجر عنوانه القضية الفلسطينية.-(وكالات)