الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"إنقاذ الطفولة": نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة

"إنقاذ الطفولة": معظم العمليات الجراحية التي أجريت لأطفال غزة تمت دون تخدير

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أطفال فلسطينيون نازحون، فروا من منازلهم بسبب غارات إسرائيلية
قالت منظمة إنقاذ الطفولة، إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان الأحد، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد أن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما" منذ بداية العدوان الإسرائيلي.اضافة اعلان
وأضاف البيان، أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير.
ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية في القطاع.
وقال منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
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