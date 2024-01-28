إيران: الحرب في غزة ليست الحل

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده أكدت أن الحرب في غزة ليست الحل، ويمكن أن تزعزع الأمن، وفي هذه الحالة سيتضرر الجميع.وأضاف عبد اللهيان أن استقرار الأمن في الشرق الأوسط والبحر الأحمر سيكون لصالح الجميع، وأن إيران ستواصل جهودها في هذا الإطار عبر الحلول السياسية. (الجزيرة نت)