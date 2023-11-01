الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران تحذر من انتقال الحرب في غزة إلى مناطق أخرى

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - (أرشيفية)
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - (أرشيفية)
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من تطورات جديدة في المنطقة إن استمر النزاع الذي قد ينتقل إلى مناطق أخرى.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة :"اتصالاتنا مع الدول الإسلامية ومع السعودية من أجل عقد اجتماعات ومن أجل الضغط لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات مستمرة".اضافة اعلان

كما حذر من أنه "إذا لم تتوقف حرب غزة فإن الصراع سيتوسع وسيترتب على ذلك نتائج وخيمة على الجميع وستدفع أميركا وإسرائيل ثمنا باهظا".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "ستكون هناك مستجدات جديدة في المنطقة إذا استمر الصراع وقد ينتقل إلى مناطق أخرى".

وأضاف: "بات مجرد ذكر اسم حزب الله يبث الخوف لدى العدو".

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 8796 شهيدا؛ بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، بالإضافة إلى 22219 جريحا.
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