إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل

دعت إيران عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل، بعد أن استهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

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وأرسلت البعثة الإيرانية رسالة إلى مجلس الأمن، أكدت فيها أن إسرائيل تتحمل عواقب الهجوم على القنصلية الإيرانية في الأراضي السورية، الذي أسفر عن مقتل 7 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري.



وحثت إيران مجلس الأمن على "اتخاذ أي إجراءات ضرورية، بما في ذلك عقد اجتماع عاجل للتعامل مع هذا الانتهاك الجسيم ومنع الأعمال العدوانية المستقبلية التي تعرض أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية للخطر".



من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، عن استدعاء مسؤول بالسفارة السويسرية باعتباره راعي المصالح الأمريكية في طهران، وتسليمه رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية عقب الهجوم الذي شنته إسرائيل واستهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.



وقال عبداللهيان في تغريدة له عبر منصة "إكس"، "عقب الهجوم الإرهابي الذي شنه النظام الإسرائيلي على المبنى الدبلوماسي لقنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق ومقتل عدد من المستشارين العسكريين الرسميين الإيرانيين، تم استدعاء مسؤول بالسفارة السويسرية بصفته حامي المصالح الأمريكية في إيران، اليوم (الثلاثاء) من قبل مسؤول الشؤون الأمريكية في الخارجية الإيرانية".



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مساء يوم الاثنين عن مقتل 7 من مستشاريه في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق بستة صواريخ.



وبحسب بيان الحرس الثوري فإن من بين القتلى، العميد محمد رضا زاهدي أحد كبار قادة فيلق القدس في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى مساعده الشخصي العميد محمد هادي حاجي رحيمي.