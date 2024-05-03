إيران تفرج عن طاقم السفينة المرتبطة بإسرائيل

أفرجت إيران عن جميع أفراد طاقم السفينة MSC Aries، وهي سفينة مربعة يعادل وزنها 15 ألف حاوية نمطية، استولت عليها قوات الحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي.



وفي حديثه إلى وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السفينة المحتجزة أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في المياه الإقليمية لإيران وعرضت "أمن الملاحة" للخطر.

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ولا تزال السفينة المرتبطة بإسرائيل راسية بالقرب من ثلاث سفن أخرى استولت عليها القوات الخاصة الإيرانية.



وقال عبداللهيان إن بلاده أفرجت عن 25 من أفراد طاقم السفينة MSC ARIES المملوكة جزئيا لإسرائيل، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح أفراد الطاقم لأسباب إنسانية.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت منذ أسبوعين، أن إيران احتجزت سفينة الحاويات التي ترفع علم البرتغال (MSC Aries) في 13 أبريل بتهمة "انتهاك القوانين البحرية"، مضيفة أنه ليس هناك شك في أن السفينة مرتبطة بإسرائيل.



وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الثوري صعدت على متن السفينة إم إس سي آريس وأخذتها إلى المياه الإيرانية.



وأكدت شركة MSC، التي تشغل Aries، أن إيران استولت على السفينة وقالت إنها تعمل "مع السلطات المعنية" من أجل عودتها الآمنة وعودة طاقمها المكون من 25 فردا.



وقالت شركة Zodiac في بيان لها إن MSC تستأجر Aries من شركة Gortal Shipping، وهي شركة تابعة لشركة Zodiac Maritime، مضيفة أن MSC مسؤولة عن جميع أنشطة السفينة. زودياك مملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.