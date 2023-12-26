إيران عن مقتل العميد موسوي: على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا صعبا

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قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بعد مقتل المستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضي موسوي إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا".