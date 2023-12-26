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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
12:53 ص
إيران عن مقتل العميد موسوي: على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا صعبا
صواريخ ايرانية
قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بعد مقتل المستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضي موسوي إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا".
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