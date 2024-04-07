إيران لإسرائيل: سفاراتكم لم تعد آمنة.. وتل أبيب جاهزون لأي سيناريو

اضافة اعلان

عواصم- بعد أيام من الوعيد الإيراني لكيان الاحتلال بأن الرد على مقتل سبعة من مسؤوليها بقصف مبنى قنصلية طهران في دمشق، ساق آخرها أمس كبير مستشاري مرشد إيران للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي، بالقول إن السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة، قال كيان الاحتلال أنه مستعد لأي سيناريو ترسمه إيران.التهديدات الإيرانية جاءت على لسان العديد من مسؤوليها خلال الأيام القليلة الماضية، والذين أكدوا أن الرد على قصف إسرائيل قنصليتها في العاصمة السورية سيكون موجعاً.واعتبر صفوي في حفل تأبين لقتلى الغارة الإسرائيلية، أمس أن أميركا وإسرائيل فشلتا في مواجهة ما قال إنه "محور المقاومة"، مضيفا أن الأحداث التي تجري الآن تختلف تماما عن العقود الأربعة الماضية.كما رأى أن الأحداث الجديدة ستشكل مستقبل المنطقة، معتبراً أن الصراع في غزة يعيد تشكيل ديناميكيات الأمن العالمي، وفق تعبيره.أتى هذا بعدما كشفت بعض المعلومات الاستخباراتية أن إيران تخطط لشن هجوم انتقامي عبر أسراب من طائرات "شاهد" بدون طيار وصواريخ كروز، رجح مسؤولون أميركيون أن تكون الأهداف قنصليات وسفارات إسرائيلية في عدد من البلدان في العالم.وبينما لا يزال التوقيت مبهماً، فإن بعض المسؤولين الأميركيين رجحوا أيضا أن يتم قبل نهاية شهر رمضان أي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".ولايزال من غير المعلوم ما إذا كانت صواريخ إيران وطائراتها المسيرة ستطلق من سورية أو العراق أو ربما من الأراضي الإيرانية نفسها بشكل مباشر.علماً أن بعض المحللين العسكريين الأميركيين رجحوا أن تضرب إيران إسرائيل بنفسها بدلاً من قيام وكلائها بمهاجمة القوات الأميركية في العراق وسورية، كما فعلوا أكثر من 170 مرة خلال الأشهر الأربعة التي تلت هجوم حماس.بدوره، كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي أن المحللين الإسرائيليين توصلوا إلى نفس النتيجة، وهي أن إيران نفسها ستهاجم ولن تتحرك من خلال حزب الله، أقرب حليف لها، الذي يشارك منذ تفجر الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على غزة، بمواجهات يومية على الحدود.وردا على سيل التصريحات التهديدية التي وردت على لسان عدة مسؤولين إيرانيين خلال الأيام الماضية، وفي ظل التوترات المشتعلة في المنطقة بشكل غير مسبوق، إثر الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، أكدت إسرائيل أنها مستعدة لأي سيناريو ترسمه طهران.فقد قال وزير الدفاع يوآف غالانت، أمس في نهاية تقييم للوضع العملياتي إن كل الاستعدادات اكتملت للرد على أي سيناريو قد يحدث في مواجهة إيران.كما أضاف أن المنظومة الدفاعية أكملت الاستعداد للرد على أي سيناريو محتمل، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه أمس.جاء ذلك بعدما أجرى غالانت "تقييمًا للوضع التشغيلي" مع كبار المسؤولين وضباط الجيش الإسرائيلي.وأتت تلك التصريحات فيما أفيد بأن قوات من جيش الاحتلال غادرت لأول مرة منذ بدء الحرب عدة مناطق جنوب قطاع غزة، بينها خان يونس، لتتمركز حالياً في نقاط متفرقة قرب منطقة السياج، وتؤمّن المحور الذي يمنع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع. وقال متحدث عسكري إن الجيش سحب كل القوات البرية من جنوب غزة ما عدا كتيبة واحدة.وكان كيان الاحتلال وضع جيشه كله في حالة تأهب قصوى، وألغت إجازات الوحدات القتالية، واستدعي بعض جنود الاحتياط إلى وحدات الدفاع الجوي، كما تم حجب إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).بالتزامن أكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب قصوى، عقب تعهد إيران بالرد على مقتل عدد من قادة الحرس الثوري بالغارة الإسرائيلية على القنصلية مطلع الأسبوع الحالي.وعلى مدى الأيام الماضية، أكدت طهران مرارا وتكرارا على لسان مسؤوليها أنها لن تتوانى عن الرد بقوة وحسم على الهجوم الجوي الإسرئيلي الذي أطاح بـ 7 من عناصرها في الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري "ستتم العملية الانتقامية في الوقت المناسب وبتخطيط وبأقصى قدر من الضرر للعدو بما يجعله يندم على عمله"، مضيفا "نحن من نحدد وقت العملية وخطتها".جاءت تصريحات باقري خلال مراسم تشييع أقيمت أول من أمس في أصفهان (وسط البلاد)، للواء محمد رضا زاهدي الذي قضى في ضربة القنصلية.يذكر أن الحرس الثوري كان أعلن، مساء الاثنين الماضي، مقتل زاهدي، قائد فيلق القدس في سورية ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما بهجوم إسرائيلي جوي على القنصلية، واصفا بأنها الضربة الأكثر إيلاما لطهران منذ اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد في كانون الثاني (يناير) عام 2020.علماً أن الرد الإيراني على مقتل سليماني حينها اقتصر على إطلاق بعض الصواريخ صوب قاعدة عين الأسد التي كانت تضم قوات أميركية.إلا أن هذا الرد لم يأت إلا بعد "إبلاغ واشنطن بالأمر، وفق ما كشف قبل أشهر الرئيس الأميركي السابق دونالدترامب".-(وكالات)