الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إيرلندا تقدم مساعدات إنسانية لفلسطين بقيمة 13 مليون يورو

368449
دمار غزة
أعلنت الحكومة الإيرلندية، أنّها ستقدّم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو، مطالبة بوقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.اضافة اعلان

وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أمام البرلمان "أعلن هذا المساء عن حزمة فورية بقيمة 13 مليون يورو".

وأوضح أنّ هذه الأموال، تضاف إلى 16 مليون يورو مرصودة أساساً لإعانة الفلسطينيين خلال العام الجاري في إطار برنامج المساعدات الإيرلندي، ستُصرف عبر وكالات الأمم المتّحدة.

وحضّ مارتن سائر دول الاتّحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول المنطقة على زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين، مؤكّداً أنّ "هذه أزمة لا يمكن أن تنتظر".

وكرّر وزير الخارجية الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء ليو فارادكار إلى "وقف إطلاق نار إنساني" بعد أن انتزع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل الأربعاء، موافقتها على دخول مساعدات من مصر إلى قطاع غزة. وكالات 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
2حملة-اعتقالات-3

الجيش الإسرائيلي يقتحم عددا من مدن الضفة الغربية

منذ1 ساعة
65305d634c59b77ba15b02aa

الجيش الإسرائيلي: ثمة عناصر من "حماس" لا تزال مختبئة في منطقة النقب

منذ2 ساعة
374718_72_1697657025

الشرطة الأمريكية تبعد متظاهرين ضد الحرب على غزة عن مبنى الكونغرس

منذ3 ساعة
8636260543046173

رئيس الوزراء البريطاني يزور إسرائيل ودولاً أخرى في المنطقة بشأن غزة

منذ3 ساعة
Doc-P-1119870-638332767015235163

غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب سوريا

منذ4 ساعة
653044794236045f3e4a1992

الدوما الروسي: سنتحرك لمنع كارثة إنسانية في الشرق الأوسط

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

إجهاض المخطط الإسرائيلي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تحدث الاردن ومصر عن الحرب ؟

ماهر أبو طير |اليوم

تفويت الفرصة لـ"نزع الاستقرار"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة، بغداد.. تشابه السيناريو والقهر والصمت!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة موجهة بنتائج اقتصادية

سلامة الدرعاوي |اليوم

مناجاة رياضية لغزة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات | منذ8 ساعة
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات | منذ8 ساعة
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
 