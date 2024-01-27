الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيطاليا: الحوثيون لديهم إنتاجهم العسكري وأخطر من حماس وحزب الله

الحوثي: على السفن رفع لافتة "لا علاقة لنا باسرائيل" لعبور البحر الأحمر بأمان
الحوثي: على السفن رفع لافتة "لا علاقة لنا باسرائيل" لعبور البحر الأحمر بأمان

أعرب وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروزيتو، الجمعة، عن استعداد بلاده لتولي قيادة المهمة الأوروبية في البحر الأحمر.
وحذر كروزيتو من أن الحوثيين لديهم إنتاجهم العسكري الخاص وأخطر من حماس وحزب الله.اضافة اعلان
وشدد الوزير الإيطالي على ضرورة أن تبدأ المهمة الأوروبية في البحر الأحمر أن تبدأ بأسرع وقت ممكن.
وكان وزير الدفاع الإيطالي قد ناقش، في وقت سابق، خططا لتعزيز بعثة أوروبية في المنطقة كرد فعل على تهديدات الحوثيين، بهدف إشراك البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المبادرة.

وقبل قليل، أعلنت البحرية بريطانية، اليوم الجمعة، عن تلقيها بلاغ بحادث جديد على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء عدن.
وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إنها تلقت اليوم الجمعة تقريرا عن حادث هجوم على سفينة تجارية على بعد 60 جنوب غرب ميناء عدن اليمني حيث تهاجم جماعة الحوثي السفن.
وأشارت إلى أنه تم سماع صوت انفجار ورؤية صواريخ على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب غرب المدينة اليمنية.
وأضافت الهيئة البحرية التجارية أن السلطات تحقق في الحادث ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اعتقالات الاحتلال

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الشيوخ بالخليل وتعتقل 4 مواطنين

منذ7 ساعة
عملية تبادل أسرى بين حماس والكيان-(وكالات)

إعلام أميركي: اتفاق مرتقب بين "إسرائيل" وحماس

منذ7 ساعة
20 مدينة إسبانية تتظاهر للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

20 مدينة إسبانية تتظاهر للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

منذ8 ساعة
510176

المفوض العام للأونروا: قرارات وقف تمويل الوكالة صادمة

منذ8 ساعة
جيش-الإحتلال-750x430-1.png-f677f6b3-e2fa-40a1-800b-f5f854a666ae

الاحتلال يقتحم بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات

منذ9 ساعة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

إعلام عبري عن وزير مالية الإسرائيلي: سيكون هناك حكومة عسكرية في غزة

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط

ماهر أبو طير |اليوم

قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

أقل مما يجب وأكثر من التوقع

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 